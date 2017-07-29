Вчера по решению румынских властей было заблокировано воздушное пространство для посадки рейсового самолета с вице-премьером российского правительства Дмитрием Рогозиным на борту.

А сегодня, 29 июля, исполняется 25 лет российской миротворческой операции в Приднестровье. За четверть века в рамках этой операции не погиб ни один военнослужащий и ни один мирный житель. Только уже этим эта миротворческая операция является уникальной. В миротворческие силы в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) входят военнослужащие России, Украины, Молдавии и ПМР. Операция проходит под мандатом ОБСЕ. Основную нагрузку в количестве и обеспечении взаимодействия сторон несут российские миротворцы. Именно российские миротворцы обеспечивают четверть века мирное развитие и Молдавии, и Приднестровской Республики.

В Тирасполе и Бендарах (город на территории ПМР на правом берегу Днестра, где развернулись самые ожесточенные бои в 1992 году) на сегодня были запланированы масштабные торжественные мероприятия. В торжествах должны были принять участие и высокопоставленные представители России. Масштабная делегация с гуманитарной миссией из представителей Госдумы, правительства, министерств, экспертов, журналистов и российских артистов, которые собирались дать концерт в Приднестровье перед миротворцами начала прибывать в Молдавию накануне.

Однако молдавские власти не пропустили через границу в кишиневском аэропорту не только артистов и экспертов с журналистами из России. Даже член комитета ГД по делам СНГ Павел Шперов из фракции ЛДПР оказался лицом нежелательным на территории Молдавии и был выдворен из Кишинева ближайшим рейсом на Москву. Вместе с ним были отправлены домой еще 11 участников гуманитарной миссии.

На следующий день рейсовый самолет Москва–Кишинев, на борту которого находился руководитель российской делегации, вице-премьер правительства РФ, сопредседатель Российско-молдавской межправительственной комиссии, специальный представитель президента России по Приднестровью Дмитрий Рогозин, был заблокирован в воздушном пространстве Румынии. Стоит отметить, что регулярным пассажирским рейсом, кроме российской делегации, летело еще 170 человек, среди которых были женщины и дети.

Как сообщают источники в Кишиневе, такой демарш румынские авиационные власти предприняли не в последнюю очередь по просьбе своих молдавских коллег. Формальным объяснением своего поведения румыны назвали обстоятельство того, что Дмитрий Рогозин находится под персональными санкциями ЕС в связи с событиями на Украине. Конечно, всё это смехотворные отговорки и значительное превышение полномочий со стороны третьесортной страны НАТО. Как известно, перемещение на регулярных рейсовых самолетах транзитом в воздушном пространстве ЕС «нежелательных лиц» не может быть причиной рисковать жизнью сотен пассажиров, что разъяснено и подтверждено самими соответствующими структурами Евросоюза еще два года назад. Собственно, отдельный чартерный рейс МО РФ, на котором изначально планировалось прибытие российской гуманитарной миссии и официальной делегации в Тирасполь на торжества по случаю 25-й годовщины миротворческой операции на Днестре, так и не был согласован молдавскими властями. Поэтому делегация вынужденно воспользовалась регулярными рейсами.

Провокация в отношении российской делегации со стороны молдавской власти не случайно совпала с обострением ситуации вокруг Приднестровья.

Недавние заявления украинских дипломатов о готовности Украины помочь молдавским властям насильно обратно впихнуть Приднестровье в Молдавию также неслучайны. Ведь подобные подходы приведут к разморозке конфликта. В Приднестровье кроме корпуса российских миротворцев дислоцируется Ограниченная группа российских войск (ОГРВ), которая обеспечивает сохранность российского военного имущества на территории Приднестровской Республики. Наконец, в Приднестровской Молдавской Республике проживает почти 250 тыс. граждан России. Главным препятствием для разжигания военного конфликта на Днестре с новой силой остается миротворческая миссия.

В случае разрушения миротворческого формата в центре Европы разгорится еще один вооруженный конфликт.

Кому-то очень хочется втянуть Россию в подобное мероприятие. И если в Донбассе этого достичь не удалось, то в Приднестровье избежать такого сценария будет тяжелее.

Вообще подобное поведение со стороны молдавских властей даже не хамство. Это демарш. Как известно, несколько лет назад в Молдавии сформировался полицейско-олигархический режим под контролем единственного молдавского олигарха и по совместительству председателя правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка. Он контролирует парламент, ключевые министерства, силовые ведомства, спецслужбы, суды и пр. В общем — фактически всё государство.

Практика объявления персонами нон грата в Молдавии российских политиков, экспертов, политологов, журналистов тянется несколько лет. Так, летом позапрошлого года и автора этой колонки тоже развернули в аэропорту Кишинева, предварительно подвергнув унизительному обыску и допросу с запретом на посещение Молдавии на пять лет. Хотя, конечно, ничего худого ни для молдавского народа, ни для молдавского государства я не замышлял. Таких персон за последние три года накопилось уже более полусотни.

Конечно, подобные демарши Плахотнюка не останутся без жесткого ответа. По-человечески жаль тех молдавских граждан, кто сегодня находится на заработках в России. Таких в сезон набирается до миллиона из тех четырех миллионов, что составляют сегодня население самой Молдавии. То есть каждый четвертый. И это молодые сильные дееспособные граждане в основном мужского пола. Так вот представляется, что если вдруг в разгар строительного сезона уже в ближайший понедельник эту армию молдавских гастарбайтеров благодаря недружественным действиям сегодняшних молдавских властей депортируют на родину в течение трех суток, то это, наверное, станет адекватным и вполне асимметричным ответом на действия молдавского олигарха, «попутавшего берега».

Судьбу режима Плахотнюка в этом случае предугадать несложно. Взрывается мамалыга, как бы нас не уверяли в обратном.

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