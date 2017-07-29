В сентябре в Германии стартуют продажи напитков из мяса. Об этом сообщает Die Welt.

По словам их создателя, 55-летнего мясника Петера Классена, к началу продаж уже почти всё готово и в настоящий момент он ведет переговоры с производителями во Франции, Бельгии и Люксембурге.

«На рынке никогда не существовало ничего подобного. Мы наблюдаем большой интерес к продукту», — сказал мясник, отметив, что уже подал заявку на международный патент.

На данный момент изобретатель разработал линейку из трех вкусов: «Бомбейская говядина», «Королевская курица» и «Стейк».

«Будет много сторонников, но также много и противников, которые посчитают отвратительной идею пить мясо», — отметил Классен.

Также он раскрыл некоторые секреты приготовления своих напитков: мясо обжаривают с овощами, затем варят в бульоне и измельчают в пюре, пока не будет достигнута консистенция какао. После этого жидкость расфасовывают по бутылкам и стерилизуют.

По словам мясника, охлажденные напитки можно хранить целый год, и они могут с успехом использоваться для нужд армии или гуманитарной помощи. Рецепт разрабатывался Классеном и его сыном в течение трех лет.