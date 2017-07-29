Уголовный суд Египта вынес предварительный смертный приговор восьми участникам нападения на полицейский участок в городе Хелуан близ Каира, произошедшего в августе 2013 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Приговор вступит в силу 10 октября после того, как суд получит заключение верховного муфтия Египта. Такой порядок установлен действующим законодательством страны.

По данным следствия, осужденные участвовали в беспорядках 14 августа 2013 года во время противостояния исламистов и силовиков в Египте после отстранения от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси.

Десятки исламистов тогда окружили полицейский участок Хелуана, забросали его камнями, бутылками с зажигательной смесью, газовыми баллонами, а затем обстреляли его из огнестрельного оружия.

Жертвами атаки стали три офицера полиции и трое гражданских лиц, 19 получили ранения. Сам полицейский участок и три автомобиля полиции были сожжены нападавшими.

Осужденным был вынесен обвинительный приговор за терроризм, участие в несанкционированных акциях, совершение умышленных убийств, порчу государственного и частного имущества, незаконное хранение, а также применение оружия и боеприпасов.