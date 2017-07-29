В Колумбии обрушилась трибуна в цирке, в результате чего пострадали не менее 39 человек. Об этом сообщает телеканал Telesur со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в муниципалитете Кальдас. Как сообщили власти в своем аккаунте в Twitter, в больницу San Vicente de Paul были отправлены 39 человек. По словам заместителя директора больницы, серьезная медицинская помощь потребовалась только 62-летнему мужчине – у него была травмирована брюшная полость.