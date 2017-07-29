Пожарные расчеты пытаются потушить загоревшийся в Омске рядом с автозаправочной станцией большегруз.

Об этом заявило главное управление МЧС по региону.

«В кратчайшие сроки к месту происшествия были направлены 10 пожарно-спасательных расчетов. Силы и средства осуществляют не только тушение горящего автомобиля, но и защиту автозаправочной станции, а также производят охлаждение двух рядом стоящих автомобилей», — цитирует сообщение ТАСС.

В МЧС добавили, что в цистерне большегруза находилось отработанное масло. Также в ведомстве считают, что опасности для жилых домов и зданий нет.