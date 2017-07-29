Новую дорогу с выходом на ТТК построят на востоке Москвы
Московские власти планируют построить новую дорогу на востоке города для соединения Северо-Восточной хорды и Третьего транспортного кольца.
Об этом сообщил заммэра столицы Марат Хуснуллин.
«Новая дорога появится около шоссе Энтузиастов с выходом через Рязанский проспект на Третье кольцо», — цитирует чиновника «Интерфакс».
Заммэра отметил, что проектирование новой дороги начнется в скором времени.
По его слова, строительство дополнительных связок и различных съездов позволит снизить загруженность основных магистралей и равномерно распределить транспортные потоки.