Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что именно США ответственны за рост напряженности на Корейском полуострове.

Слова Клинцевича стали ответом на обвинения госсекретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона в том, что Россия и Китай способствуют развитию ядерной и ракетной программ КНДР и тем самым увеличивают напряженность в регионе.

«Это всё вызывает недоумение. Человек (Рекс Тиллерсон. — Ред.) на таком уровне не может не иметь объективную информацию. Он отлично знает, что с точки зрения реальной финансовой поддержки ракетной и ядерной программ КНДР ни Россия, ни Китай не принимают в этом участия», — приводит RT слова сенатора.

Он отметил, что это говорит лишь о том, что американские чиновники ведут дезинформацию и сознательно игнорируют объективную реальность. Клинцевич заявил, что США выгодно сохранять напряженность вокруг КНДР, так как это отвлекает мировое сообщество от других проблем.

«Проблематика вокруг КНДР создана искусственно американцами, и они ее специально нагнетают, создавая трудности. Я убежден, что гиперболизация этих отношений связана с подготовкой американцами других серьезных моментов и влияний. Практически все горячие точки на планете — рукотворное творение США, результат проводимой ими гегемонистской политики», — добавил сенатор.