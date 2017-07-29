В Мосгордуме предлагают запретить к провозу и использованию гироскутеры и моноколеса в метро. Об этом сообщает агентство РИАМО.

С данной инициативой выступила глава комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко. Депутат отметила, что зачастую пассажиры используют данный вид транспортного средства для передвижения по платформам метрополитена, причем даже в часы пик. По словам Святенко, гироскутеры не прописаны в правилах пользования метро, поэтому нарушителям собственной и общественной безопасности не могут ни сделать выговор, ни оштрафовать.

«Следует, конечно, рекомендовать это уточнить и внести любые новомодные транспортные средства в список запрещенных к использованию в московском метро в целях безопасности и удобства всех пассажиров», — приводит слова Святенко агентство.