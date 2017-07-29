Утром в субботу, 29 июля, на берегу Байкала возле села Горячинска в Бурятии было найдено тело 20-летнего двукратного чемпиона Европы по вольной борьбе среди юниоров Юрия Власко. По данным Федерации спортивной борьбы России, причиной смерти стало ножевое ранение. Следственный комитет по Республике Бурятия завел уголовное дело. Также на контроль дело взял глава МВД республики.

«Обнаружено тело молодого человека 20 лет с признаками насильственной смерти — колото-резаными ранениями», — сообщается на сайте федерации.

По данным СМИ, Власко поехал на Байкал для того, чтобы показать природу гостям международного турнира по вольной борьбе среди юниоров на призы Бориса Будаева. Очевидцы уточняют, что спортсмен получил смертельный удар ножом в шею во время массовой потасовки.

«Полиция ждала медиков, береговая служба также не подошла, несмотря на то что всё произошло недалеко от их здания», — рассказали очевидцы журналистам телеканала «Аригус». По их словам, в итоге друзья спортсмена сами загрузили Власко в машину и попытались отвезти к медикам, «уже было ясно, что они не успеют».

Ранее сообщалось, что российский тяжелоатлет, двукратный чемпион Европы Сергей Петросян погиб в городе Горячий Ключ Краснодарского края.