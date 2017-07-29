Международный день тигра
Подборка разных пород этих животных от «Известий»
Фото: TASS/Zuma/Wang Jianwei
Ареал обитания амурского тигра сосредоточен в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях
Фото: ТАСС/Виталий Белоусов
Белые бенгальские тигрята в уличном вольере Московского зоопарка. Обитают они в Пакистане, Восточном Иране, Северной и Центральной Индии, Непале, Бутане, Мьянме и Бангладеш, а также в окрестностях устья рек Инд, Рави, Сатледж, Ганг
Фото: Getty Images/Melanie Stetson Freeman
Китайский тигр — подвид тигра, который находится под угрозой исчезновения. Эксперты утверждают, что существует не менее 20 особей этих тигров. Сегодня ареал обитания этих животных уменьшился до трех изолированных областей в Южно-Центральном Китае
Индокитайские тигры. Один из подвидов тигра, обитающий в Камбодже, Лаосе, Малайзии, Бирме, Таиланде и Вьетнаме
Детеныш малайского тигра — этот тигр встречается исключительно в южной (малайзийской) части полуострова Малакка
Суматранский тигр. Он встречается только на острове Суматра
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