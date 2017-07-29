Беженец Ахмад A., напавший в пятницу с ножом на людей в супермаркете Гамбурга и арестованный полицией, является радикальным исламистом. Об этом в субботу на пресс-конференции заявил сенатор по внутренним делам Гамбурга Энди Гроте.

«К настоящему моменту мы можем сказать, что, с одной стороны, мотив связан с религиозными обстоятельствами, есть исламистские мотивы. С другой стороны, есть также свидетельства психической нестабильности», — цитирует Гроте агентство ТАСС.

Сенатор добавил, что в досье спецслужб подозреваемый был занесен «как исламист, но не как джихадист».

Очевидцы рассказывали, что молодой мужчина, убивший одного и ранивший семерых человек, выкрикивал слова «Аллах акбар».

Градоначальник Гамбурга Олаф Шольц заявил, что молодой человек, приехавший в Германию из ОАЭ, подлежал депортации, но выслать его не удавалось из-за отсутствия необходимых документов.