Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму организаторам, участникам и гостям Армейских международных игр.

Глава государства пожелал участникам соревнований удачи и побед, а зрителям — ярких впечатлений.

Текст телеграммы опубликована на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что игры «помогут обменяться опытом, сравнить возможности различных образцов вооружения и техники».

Кроме того, по словам президента, игры «будут укреплять традиции партнерства и взаимовыручки, послужат развитию сотрудничества не только военных ведомств разных стран, но и наших народов».

Путин напомнил, что эти состязания проводятся уже в третий раз, и с каждым годом расширяется их программа и география».

Третьи Армейские международные игры открылись 29 июля в парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» и продлятся до 9 августа. Соревнования пройдут на территории России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Китая. В них примут участие более 3,5 тыс. военнослужащих из 28 государств.