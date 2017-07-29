Южный региональный центр МЧС предупредил о возможности формирования смерчей над Черным морем в Краснодарском крае. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

В частности, речь идет об участке Бухта Инал в населенном пункт Магри в Туапсинском районе, а также участке Анапа–Джубга.

Уточняется, что опасность возникновения ЧС не выше муниципального характера, а повреждения могут коснуться причальных сооружений, морских судов, маломореходных судов. На данный момент в муниципалитете действует режим повышенной готовности. Согласно прогнозам, ожидаются сильные дожди, грозы со шквалистым ветром до 20–25 м/с.