Три российских туриста пострадали и более ста были эвакуированы во время пожара в отеле Eldar Resort в Турции. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Отмечается, что трое россиян надышались дымом.

«По информации ситуационно-кризисного центра МИД России, троим россиянам, которые надышались дымом, на месте оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась. Других пострадавших среди российских граждан нет», — говорится в заявлении ведомства.

Крупный пожар в отеле турецкого курортного города Кемер произошел утром в субботу. По последним данным, из гостиницы были эвакуированы не менее 400 отдыхающих, 100 из них россияне. Ранее сообщалось минимум о четверых пострадавших российских туристах.