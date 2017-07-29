Глава Чечни Рамзан Кадыров обсудил с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым по телефону ситуацию, которая произошла с двумя чеченскими девушками 27 июля. Об этом глава республики написал в своем аккаунте к соцсети Instagram.

«У меня накануне состоялся телефонный разговор с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым, с которым нас связывают давние дружеские отношения. Алексей Васильевич с глубоким сожалением говорил о случившемся. Он отметил, что руководство области делает всё для сохранения и укрепления межнационального мира и согласия», — написал Кадыров.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Июл 28 2017 в 3:58 PDT

Также глава ЧР выразил благодарность за оперативную реакцию на произошедшее председателя СПЧ при президенте РФ Михаила Федотова и отметил корректную реакцию общества, которая «такой и должна быть».

«Инцидент в Воронеже не оставил равнодушным никого. Тысячи жителей регионов России осудили бесчеловечное отношение к девочке и ребенку, а также к их родным. Такой и должна быть реакция общества, независимо от того, кто пострадал — русский, чеченец, татарин, черкес или еврей».

Ранее на улице Ленина в Левобережном районе Воронежа сотрудники полиции потребовали от Малики Кусаевой и 17-летней Мархи Абдулаевой показать документы. Инцидент произошел, когда девушки вышли на прогулку с 3-месячным ребенком, паспортов при них не было. Женщины попросили объяснить причину, по которой полицейские просят их предъявить документы, однако в ответ на это стражи порядка потребовали проехать в отделение.