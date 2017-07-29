Знаменитый голливудский актер Джордж Клуни собирается подать в суд на французский журнал Voici за публикацию фотографий его новорожденных детей, находившихся в доме.

Актер заявил, что фотографы вели съемку незаконно, проникнув на территорию дома.

«На прошлой неделе фотографы журнала Voici перелезли через наш забор, забрались на дерево и оттуда нелегально сфотографировали наших детей, находившихся в доме. Фотографы, не сомневайтесь, агентство и журнал будут привлечены к ответственности в суде по всей строгости закона. Этого требует безопасность наших детей», – говорится в заявлении Клуни.

Журнал ранее опубликовал фото, где запечатлен актер с детьми в своем особняке в Италии. Супруга актера Амаль Клуни родила близнецов Эллу и Александра в июле этого года в Лондоне. Супруги пока не собирались публиковать официальные фото младенцев.