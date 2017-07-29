В популярном американском телешоу The Late Show со Стивеном Колбертом на телеканале CBS показали пародийный трейлер к анимационному фильму «Эмоджи: Фильм», в котором представили президента США Дональда Трампа в виде российского флага.

В коротком ролике американский лидер разговаривает с печеньем и говорит о России, либо просто произносит название страны несколько раз подряд. При этом, его речь состоит не только из озвученных актером фрагментов, но и реальных обрывков фраз.