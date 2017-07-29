На участке Белорусского направления МЖД, где ранее было остановлено движение, поезда следуют с увеличенным интервалом, однако в целом движение восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«Движение электропоездов на перегоне Кунцево-1-Одинцово Белорусского направления восстановлено и вводится в график. В настоящее время пригородные поезда следуют с увеличенным интервалом», - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что на данном участке наклонилась опора контактной сети, в следствие чего, по данным агентства «РИА Новости», было задержано 19 электропоездов и два поезда дальнего следования.