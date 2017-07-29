Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 200 м брасом.

Соревнования проходят в Будапеште. Ефимова показала время 2 минуты 19,64 секунды и опередила ближайшую соперницу – американку Бетани Галат на 2,13 секунды. Тройку призеров замкнула китаянка Ши Цзиньлинь.

В активе Ефимова имеет уже 12 призовых мест на чемпионатах мира, пять из которых первые. Такой результат является рекордным для отечественного плавания. Россиянка стала седьмой пловчихой в истории, которая завоевала минимум пять золотых медалей на чемпионатах мира в личных соревнованиях.

Вице-премьер Росии Виталий Мутко после победы Ефимовой, высоко оценил ее успехи и похвалил результаты.

«Умница, она должна была это сделать и сделала. Спортсменка высочайшего уровня. Сколько бы разговоров вокруг Юли ни шло, надо понимать – это большой спорт, все хотят выигрывать, но не все умеют это делать так, как она – на два корпуса впереди соперниц», – сказал Мутко.

Соревнования завершатся 30 июля.