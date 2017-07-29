Предупредительные выстрелы, адресованные иранским катерам Корпуса стражей исламской революции, произвел в Персидском заливеавианосец ВМС США. Инцидент произошел накануне, однако известно об этом стало в субботу, сообщает AP.

По данным агентства, авианосец ВМС США класса Nimitz и еще один американский военный корабль подошли к иранской нефтяной платформе в Персидском заливе. С палубы авианосца поднялся вертолет, который некоторое время летал над иранскими патрульными катерами. Далее в сторону катеров были сделаны предупредительные выстрелы.

Ранее на этой неделе корабль ВМС США Thunderbolt, сопровождаемый несколько судов береговой охраны США, сделал предупредительные выстрелы, когда в северной части Персидского залива к нему на 137 м приблизился иранский патрульный катер. Стрельба объяснялась тем, что как катер не выходил на связь по радио.