Южную рокаду свяжут с Московской кольцевой автодорогой в 2019-2020 годах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Работы на Южной рокаде идут хорошими темпами, уже в ближайшие месяцы мы планируем запустить движение по эстакаде на Варшавском шоссе, также строится несколько эстакад на пересечении с железными дорогами», - цитирует агентство «Интерфакс» заммэра.

По словам Хуснуллина, основные работы будут завершены в 2018 году, а в 2019-2020 построят связку с МКАД. При этом Хуснуллин отметил, что для разведения автомобильных потоков на пересечении магистралей построят дополнительные съезды.

Таким образом, Южная рокада свяжет Западный, Южный и Юго-Восточный районы столицы.