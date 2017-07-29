Автомобильные эксперты составили рейтинг автомобилей с мощностью двигателей не более 100 лошадиных сил, представленных на российском рынке.

Результаты исследования были опубликованы 29 июля.

Лидером пятерки быстрых автомобилей стала Skoda Rapid с двигателем в 90 лошадиных сил. Также в тройку победителей попали две модели Datsun — on-DO и mi-DO — и Smart ForTwo, сообщает «Федеральное агентство новостей».

На четвертом месте оказался Renault Logan, а пятое разделили сразу два автомобиля – Hyundai Solaris и KIA Rio. Отечественная LADA Kalina заняла лишь шестое место, правда, обогнав Toyota Corolla.