Житель польского города Жешув подорвал на себе самодельное взрывное устройство и остался в живых. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Как рассказала пресс-секретарь жешувской комендатуры полиции Адам Шелонг, прибывшим сотрудникам полиции мужчина заявил, что хотел совершить самоубийство, а бомбу сделал самостоятельно.

На данный момент потерпевший находится в больнице, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Уточняется, что в результате инцидента никто больше не пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. По словам Шелонга, версия теракта не рассматривается.