В Польше мужчина подорвался на самодельной бомбе и выжил
Житель польского города Жешув подорвал на себе самодельное взрывное устройство и остался в живых. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местную полицию.
Как рассказала пресс-секретарь жешувской комендатуры полиции Адам Шелонг, прибывшим сотрудникам полиции мужчина заявил, что хотел совершить самоубийство, а бомбу сделал самостоятельно.
На данный момент потерпевший находится в больнице, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Уточняется, что в результате инцидента никто больше не пострадал.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. По словам Шелонга, версия теракта не рассматривается.