Датский актер Николай Костер-Вальдау, сыгравший в популярном сериале «Игра престолов» Джейми Ланнистера, подал в суд на своего менеджера Джилл Литтман, обвинив ее в обмане.

По информации интернет-ресурса TMZ, актеру придется выплачивать своему агенту 10% гонораров от съемок в «Игре престолов», что по мнению Николая несправедливо. Актер пояснил, что у него была устная договоренность с Литтман о размере ее зарплаты, однако женщина настояла на заключении договора с актером, обосновывая это тем, что без этого она не сможет оформлять датчанину визу для съемок в других странах.

Актер утверждает, что его заставили подписать контракт в 2011 году и продлить его в 2014 году. Однако сама менеджер уверяет, что Николай сам предложил заключить договор в 2014 году и продлил его действие в 2015 году, обещав ей 10% комиссию от гонораров за съемки в «игре престолов».

Иск в суд был подан в пятницу. Ранее британские СМИ сообщили, что актеры сериала «Игра престолов» стали самыми оплачиваемыми исполнителями главных в истории телевидения. Так, Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен), Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер),Кит Харингтон (Джон Сноу), Лена Хиди (Серсея Ланнистер), и Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер) получают по $2,56 млн за каждый эпизод сезона. В будущем восьмом сезоне такие высокие гонорар также сохранятся.

Новый седьмой сезон «Игры престолов» стартовал в июле и транслируется в более чем 170 странах мира.