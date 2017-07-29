В РЖД официально прокомментировали причину затруднения движения поездов на Белорусском вокзале.

«В связи с тем, что в 10:49 на перегоне Кунцево-1-Одинцово наклонилась опора контактной сети, нарушив габарит 1 и 2 главного пути, на данном участке Белорусского направления МЖД остановлено движение поездов», - сказано в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что на данный момент на месте ЧП проводятся аварийно-восстановительные работы, по итогу которых движение поездов будет восстановлено.

Причину произошедшего устанавливают, о сроках проведения работ не сообщается.