Китай выступает против размещения американских противоракетных комплексов THAAD в Южной Корее.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Пекин решительно настаивает, чтобы и Южная Корея, и США объективно оценивали интересы китайской стороны, прекратили процесс размещения и свернули соответствующие установки», – цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что Китай обеспокоен действиями Южной Кореи, которая ведет переговоры о размещении на своей территории комплексов THAAD.

Ранее сообщалось о том, что американские и южнокорейские военные провели субботу, 29 июля учебные пуски баллистических ракет. Таким образом они ответили на испытание КНДР межконтинентальной ракеты «Хвасон-14», проведенное накануне.