Китай настаивает на прекращении размещения THAAD в Южной Корее
Китай выступает против размещения американских противоракетных комплексов THAAD в Южной Корее.
Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
«Пекин решительно настаивает, чтобы и Южная Корея, и США объективно оценивали интересы китайской стороны, прекратили процесс размещения и свернули соответствующие установки», – цитирует его «РИА Новости».
Он добавил, что Китай обеспокоен действиями Южной Кореи, которая ведет переговоры о размещении на своей территории комплексов THAAD.
Ранее сообщалось о том, что американские и южнокорейские военные провели субботу, 29 июля учебные пуски баллистических ракет. Таким образом они ответили на испытание КНДР межконтинентальной ракеты «Хвасон-14», проведенное накануне.