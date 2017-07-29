Правоохранители ищут двоих неизвестных, которые избили мужчину на юге Москвы и украли у него сумку с 3,4 млн рублей и травматический пистолет. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

Инцидент произошел 28 июля в районе 23.00 на улице Кржижановского. Нападавшие сначала избили мужчину, а затем ограбили его.

В материале отмечается, что пистолет был зарегистрирован на потерпевшего в установленном порядке.

По факту инцидента проводится проверка. Обстоятельства происшествия выясняются, пишет «Федеральное агентство новостей».