Потерпевший крушение у берегов Крыма сухогруз «Anda» полностью ушел под воду. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на севастопольский Морской спасательный подцентр Росморречфлот.

Восемь спасенных членов экипажа будут доставлены в одно из медучреждений Крыма, однако не сообщается, в какое. В спасцентре отметили, что это будет точно не в Севастополе, так как моряки являются гражданами иностранных государств. Состояние спасенных оценивается как удовлетворительное.

На данный момент продолжаются поиски последнего, девятого члена экипажа.

Ранее стало известно, что торговое судно вышло в рейс из Керчи, проигнорировав штормовое предупреждение, после чего потерпело крушение. Сухогруз шел под флагом Того, на его борту находились граждане Сирии и Индии. Судно перевозило пшеницу. Спасатели обнаружили лодку с тремя членами экипажа, а позже - плот с еще пятерыми моряками.