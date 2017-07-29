Более 8,5 тыс. военнослужащих и полицейских задействованы в проведении ряда спецопераций и рейдов в Рио-де-Жанейро для борьбы с преступностью. Об этом сообщает телерадиокомпания Globo.

Операции по борьбе с криминальными группировками проходили в ночь на 29 июля. Большая часть сил была направлена на север города и окрестности аэропорта Сантос-Дюмон.

Подобные мероприятия проводятся в Рио-де-Жанейро с пятницы. Особое внимание силовики уделяют нищим районам, которые контролируются криминальными авторитетами. По словам министра обороны Бразилии Раула Жунгмана, в ближайшее время ведомство планирует начать борьбу с наркотрафиком.

Ранее президент республики Мишел Темер подписал указ об увеличении числа стражей порядка на улицах города.

«Сегодня я подписал указ, разрешающий использование вооруженных сил, чтобы гарантировать закон и порядок в Рио-де-Жанейро», — написал Темер в своем микроблоге в Twitter.