Суббота, 29 июля, станет самым теплым днем этого лета в Москве. Об этом агентство «РИА Новости» сообщили в погодном центре «Фобос».

Ожидается, что воздух прогреется до 32 градусов тепла. В Росгидромете предупреждают о возможных кратковременных дождях в Москве, а на западе Московского региона прогремят грозы.

Как сообщают синоптики, температурный рекорд 2017 года был зафиксирован в четверг, 27 июля, когда максимальная температура составила 29,1 градус тепла. Вероятно, уже к понедельнику жара спадет, однако москвичей по-прежнему будет радовать летняя погода – ожидаемая температура воздуха составит 26-28 градусов.