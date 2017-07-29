Строительство «розовой» Кожуховской линии Московского метрополитена планируют завершить к концу 2018 года. Об этом сообщил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Хуснуллин отметил, что строительные работы идут напряженно, в работах задействовано более трех тысяч человек, в дальнешем количество рабочих увеличат до 4500.

«На темпах строительства сказывается и погода. Сильные дожди, безусловно, мешают, из-за этого почва напитывается дополнительной влагой, что затрудняет строительство», - рассказал заммэра.

Протяженность Кожуховской линии метро составит более 17 км, на карте метрополитена она будет отмечена розовым цветом. Ее запуск предполагает улучшение транспортной ситуации районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, а также в Люберцах.