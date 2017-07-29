США выразили протест РФ и завили о сильном разочаровании в связи с принятыми Москвой ответными мерами на санкции. Эти меры коснулись дипсобственности США и численности посольской миссии штатов в России. Об этом заявила глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

Она отметила, что госсекретарь Рекс Тиллерсон уже провел переговоры по этому поводу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Мы заявили о своем серьезном разочаровании и выразили протест. Госсекретарь Тиллерсон провел разговор с министром иностранных дел Лавровым, а посол Джон Теффт встретился с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым», – сказала Науэрт.

Помимо этого, представитель Госдепа, пожелавший не оглашать его имя, рассказал, что отношения двух стран стали еще хуже.

«Госсекретарь ясно дает понять, что неуклонная деградация не способствует восстановлению отношений между нашими двумя странами», – отметил дипломат.

Он добавил, что сейчас РФ и США работают над устранением некоторых «раздражителей в отношениях» и будут улучшать сотрудничество.

В пятницу, 28 июля, министерство иностранных дел России объявило о приостановке использования посольством США складских помещений в Москве и дачи в Серебряном Бору. Также американской стороне предлагается уменьшить число своих дипломатов в РФ до 455 человек к 1 сентября. Подобные шаги стали ответом на принятый ранее сенатом США закон о введении новых санкций в отношении России. Подобные действия стали ответом Москвы на одобренный сенатом закон об усилении санкций против России, Ирана и КНДР.