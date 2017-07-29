В одном из супермаркетов в Баку мужчину продержали в холодильной камере до потери сознания. Об этом сообщает портал Vesti.Az.

Инцидент произошел в супермаркете Freshmart. Администратор сообщила двум покупателям — Фирузу Гахраманову и его приятелю Новрузу Садиеву, что они якобы украли дорогую бритву, и предложила возместить ущерб в размере 750 манатов (около $441). Садиев согласился, ушел домой за деньгами, однако позже позвонил и сообщил, что такой суммы у него нет.

«Тогда администратор и охранники силой поместили Ф. Гахраманова в холодильную камеру и продержали там до потери сознания. Затем его продержали в помещении супермаркета до глубокой ночи, после отпустили», — пишет портал.

Сообщается, что потерпевший уже направил заявление в полицию.