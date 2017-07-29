Армейские международные игры-2017 проходят в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Китае, в России они стартовали в подмосковном парке «Патриот» и на полигоне Алабино.

Об этом заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Всего в ходе игр состоятся 28 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке. 17 из них — в России в границах четырех военных округов — Западного, Южного, Центрального и Восточного: от Владивостока до Москвы и от Санкт-Петербурга до Севастополя», — цитирует сообщение «Интерфакс».

В ведомстве добавили, что в играх примут участие более 150 команд из 28 стран, представляющих Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку.