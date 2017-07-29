Во время демонтажа здания в поселке Зеленоборский Мурманской области обнаружено около 100 государственных кредитных билетов номиналом в 1 тыс. рублей, 50 рублей, 25 рублей, 10 рублей, 5 рублей, 3 рубля и 1 рубль образца конца XIX — начала XX века. Находку строители отнесли в отдел полиции.

Проводится проверка, сообщает ИА «Би-порт». Опрошены представители подрядной организации, свидетели, проведен осмотр места обнаружения клада. Купюры будут направлены на исследование с целью установления их культурной и исторической ценности. По предварительной оценке, стоимость одной банкноты колеблется от 700 до 8 тыс. рублей.