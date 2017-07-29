Пожар вспыхнул в пятизвездочном отеле в Турции, гости эвакуированы, есть пострадавшие. Об этом сообщает телеканал «ХаберТюрк».

Огнем охвачен отель Eldar Resort Hotel, который находится на окраине курортного города Кемер. Возгорание произошло около 8 утра на кухне гостиницы. На данный момент эвакуировано по меньшей мере 400 гостей. Сообщается, что постояльцев эвакуировали с балконов отеля.

На данный момент около 14 человек госпитализированы. Известно, что среди пострадавших четверо граждан РФ, а также десять граждан Турции.