При пожаре в турецком отеле пострадали россияне
Пожар вспыхнул в пятизвездочном отеле в Турции, гости эвакуированы, есть пострадавшие. Об этом сообщает телеканал «ХаберТюрк».
Огнем охвачен отель Eldar Resort Hotel, который находится на окраине курортного города Кемер. Возгорание произошло около 8 утра на кухне гостиницы. На данный момент эвакуировано по меньшей мере 400 гостей. Сообщается, что постояльцев эвакуировали с балконов отеля.
На данный момент около 14 человек госпитализированы. Известно, что среди пострадавших четверо граждан РФ, а также десять граждан Турции.
🔴 Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde yangın çıktı. Otelde bulunan 400 kişi tahliye edildi. pic.twitter.com/6rmNcTniA2— Mamafih365 (@Mamafih365) 29 июля 2017 г.