Власти Гонконга предлагают соискателям жилья заселяться в комнаты площадью 1,9 кв. м. Сообщается, что в условиях растущих цен на аренду и перенаселения у людей не остается другого выбора.

За последние пять лет арендная ставка в одном из ведущих финансовых центров Азии увеличилась почти вдвое, что сделало аренду квартир практически недоступной для местного населения. Чтобы удовлетворить стремительно растущий спрос на жилье в Гонконге, властям пришлось разделить квартиры на маленькие комнаты с минимальной площадью. Аренда такого пространства, которое называют «железными клетками» и «домами-гробами», стоит около 307$ в месяц.

Другой причиной жизни в таких условиях является перенаселение в Гонконге. Согласно статистике, в таких «коробках» живут более 200 тыс. человек. По некоторым данным, власти пытаются снизить цены на рынке недвижимости, однако пока принимаемые меры не меняют положения местных жителей.