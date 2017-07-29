Россия и Китай несут ответственность за растущую угрозу со стороны КНДР. С таким заявлением выступил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По его мнению, именно РФ и КНР предоставляют Северной Корее экономические возможности для развития ядерной программы и ракетных испытаний.

«Китай и Россия являются главной движущей силой ракетной и ядерной программы Северной Кореи с экономической точки зрения, поэтому они несут уникальную и особую ответственность за растущую угрозу региональной и глобальной стабильности», — утверждает Тиллерсон.

Он отметил, что США никогда не признают за КНДР право на ядерное оружие, и призвал мировое сообщество усилить давление на Пхеньян.

«Все страны должны занять решительную позицию против Северной Кореи, поддерживая санкции ООН, чтобы КНДР столкнулась с последствиями за ее непрекращающуюся разработку ядерного оружия», — указал шеф американской дипломатии.

Накануне Северная Корея провела очередные испытания баллистической ракеты «Хвансон-14». Как сообщили в северокорейском агентстве ЦТАК, дальность полета составила 1000 км, а высота 3725 км, отметив, что для соседних стран запуск ракеты угрозы не носил.

«Это строгое предупреждение для США», — говорится в сообщении.

Ранее сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о расширении санкций в отношении КНДР, России и Ирана. Также стало известно, что США планируют перебросить в Южную Корею новые системы вооружений.