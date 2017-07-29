Институт по разработке искусственных тканей и органов открылся в США
Институт по разработке искусственных тканей и органов открылся в штате Нью-Гэмпшир.
Информацию об этом разместили на сайте организации.
В числе приоритетных направлений будет выращивание клеток и производство материалов методами биологической инженерии, сообщает ТАСС.
Своей главной задачей учредители института видят удешевление технологий создания искусственных органов.
При этом первыми кандидатами на трансплантацию органов станут ветераны вооруженных сил США.