Бывший глава Поворинского района Воронежской области предстанет перед судом. Алексей Комиссаров обвиняется в превышении должностных полномочий при строительстве дома для переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Здание находится в городе Поворино.

По данным следствия, в начале 2014 года администрация заключила контракт с ООО «СК Северо-Запад» на завершение работ. На объекте трижды менялись застройщики, его стоимость выросла. Последняя компания получила 45 млн рублей, в том числе 11,5 млн за фактически не выполненные работы. Дом был сдан в эксплуатацию без паспорта готового объекта, а переселение людей прошло с нарушениями. Комиссарову грозит четыре года лишения свободы, пишет ИА «Абирег».

51-летний чиновник возглавлял район с марта 2014 по октябрь 2016 года. До поступления на муниципальную службу Алексей Комиссаров служил в ВМФ. Он имеет звание капитана I ранга (соответствующее званию полковника).