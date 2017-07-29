Пилот турецкой авиакомпании AtlasGlobal сумел посадить поврежденный градом самолет в аэропорту Стамбула.

О выдающейся посадке, осуществленной украинским пилотом Александром Акоповым, рассказал журналист Осман Пашаев на своей странице в Facebook.

В четверг, 27 июля, авиалайнер совершал перелет из Стамбула на Северный Кипр, однако на высоте в несколько тысяч метров попал под сильный град. Как сообщили очевидцы, градины были размером с куриное яйцо.

На огромной скорости крупные куски льда разбили кок самолета и вывели из строя часть систем. Помимо этого, окна в кабине пилотов стали совершенно непрозрачными и треснули. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт Ататюрк.

Акопову пришлось заходить на посадку практически вслепую, так как часть электроники отказала. Пилот ориентировался только на указания с земли, а позже ему пришлось сильно накренить самолет, чтобы иметь возможность ориентироваться через боковые окна.

С сильным креном авиалайнер стал опускаться на взлетно-посадочную полосу. Приземление удалось заснять очевидцам. Посадка прошла удачно, никто не пострадал.