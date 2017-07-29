Совет Федерации просит Генпрокуратуру и ФСБ провести ревизию договоров об использовании интеллектуальной собственности РАН. Основанием для данного требования стало распространение американской компанией российских научных трудов. Об этом сообщает РБК.

Речь идет о договорах Российской академии наук по использованию интеллектуальной собственности с 1990-х годов. Как рассказал член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кондрашин, в Совфеде планируют проверить именно издательскую деятельность на «соответствие национальным интересам России». По словам сенатора, государственное издательство «Наука» с 1990-х годов являлось «прикрытием» для деятельности международной академической компании «Наука/Интерпериодика», учрежденной при участии американского издательства Pleiades.

Pleiades требует от авторов научных статей передачи авторских прав, а также осуществляет печать и распространение электронных версий статей на английском языке, не уведомляя при этом ни редакцию, ни авторов. Такое поведение, считают в Совфеде, нарушает российские законы о персональных данных и об авторском праве. Также Кондрашин подчеркнул, что вся издательская деятельность РАН непрозрачна, так как издательство «Наука» и Федеральное агентство научных организаций не отчитываются ни о бюджетах, потраченных на печать, ни о распространении изданий, в связи с чем получить информацию о тираже журналов, их подписчиках и механизме распространения крайне сложно. Помимо этого, в Совфеде собраются установить правила распространения и финансирования журналов.

По мнению профессора Михаила Гельфанда, решение проверить РАН выглядит двусмысленно. «Да, деятельность МАИК и Pleiades действительно не мешало бы проверить. Но, во-первых, я не понимаю, почему претензии сенатора направлены на американские связи компании. Во-вторых, я не верю, что появление этой инициативы Совфеда именно сейчас — это совпадение», — заявил он. Как заявили изданию совладелец ИД Hearst Shkulev Media Виктор Шкулев и президент Ассоциации научных редакторов и издателей Ольга Кириллова, коммерческая сторона вряд ли может волновать Совет Федерации, так как больших оборотов у МАИК и Pleiades нет. Скорее всего, властей интересует именно политический аспект.

«Да, Pleiades — частная американская компания, и это многим не нравится», — цитирует РБК Кириллову.