Эрмитаж покажет ткани, возраст которых более двух тысяч лет
Государственный Эрмитаж впервые покажет свои коллекции тканей от древности до современности.
Об этом заявила заместитель генерального директора Эрмитажа Светлана Адаксина.
«У нас огромная коллекция тканей, в том числе есть археологические ткани — их возраст 2,5 тыс. лет. Такого нет, наверное, нигде в мире. У нас есть замечательные античные ткани, средневековые, ткани русского императорского двора», — цитирует сообщение «Интерфакс».
Среди экспонатов есть кафтан, поднятый со дна Финского залива с затонувшего в 1724 году судна «Архангел Рафаил».
Отмечается, что ткани сложно хранить и для их экспозиции будет создано специальное освещение.