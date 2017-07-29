Государственный Эрмитаж впервые покажет свои коллекции тканей от древности до современности.

Об этом заявила заместитель генерального директора Эрмитажа Светлана Адаксина.

«У нас огромная коллекция тканей, в том числе есть археологические ткани — их возраст 2,5 тыс. лет. Такого нет, наверное, нигде в мире. У нас есть замечательные античные ткани, средневековые, ткани русского императорского двора», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Среди экспонатов есть кафтан, поднятый со дна Финского залива с затонувшего в 1724 году судна «Архангел Рафаил».

Отмечается, что ткани сложно хранить и для их экспозиции будет создано специальное освещение.