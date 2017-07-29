Китайский экс-чиновник Жэнь Бяо, находившийся около трех лет в розыске за коррупцию, добровольно вернулся на родину.

Об этом заявило агентство Синьхуа в субботу, 28 июля.

«Жэнь Бяо обвиняется в незаконном получении кредитов и махинациях с финансовыми счетами», – цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что Китай ведет кампанию по возвращению скрывающихся за границей коррупционеров, которые, по приблизительным подсчетам, вывезли из страны $50 млрд.