На КПП на выезде из Литвы в Калининградскую область стоят в очереди около 80 фур. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные сайта дирекции КПП при Минтранспорта и коммуникаций Литвы.

По данным на 09:00 по московскому времени на пункте из Кибартая в Калининградскую область ожидало 78 грузовых машин, которым, по оценке ведомства, понадобится около 10 часов на пересечение границы.

Отмечается, что такая ситуация сложилась только в одном из четырех КПП. Другие пункты в Панемуне, Рамонишкяй и Ниде свободны.

Сообщается, что КПП на выезде из Литвы в Белоруссию также загружен – утром было зафиксировано 55 грузовых автомобилей, время ожидания которых - не менее 9 часов.