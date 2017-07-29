Сухогруз под флагом Того терпит бедствие в Черном море неподалеку от Крыма.

Как сообщили в МЧС по Республике Крым, судно под названием «Anda» подало сигнал SOS, на борту находились не менее девяти членов экипажа, предположительно граждан Индии и Сирии.

«Достаточно высокие волны, на воде объявлено штормовое предупреждение. Небольшое судно просило помощи у спасателей, передавали сигнал SOS. Вызов приняли и будут отрабатывать севастопольские спасатели», – рассказали в МЧС.

Сухогруз занимался перевозкой 24 тыс. т пшеницы, и опрокинулся недалеко он Севастополя.

«Три человека спасены, судьба шести выясняется. К поисковым привлечены три морских судна. В готовность к вылету в Симферополе приведен вертолет Ми-8 МЧС России», – приводит ТАСС слова представителя МЧС.

Сейчас в районе ЧП наблюдаются волны до трех метров высотой, а сила ветра достигает 20 м/с.