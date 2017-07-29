На Украине 339 населенных пунктов в восьми областях остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы ЧС Украины.

Уточняется, что жители были отключены от электроэнергии 28-29 июля. В частности, речь идет о Черниговской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Наибольшее количество пострадавших в Полтавской области, где без света остались 98 населенных пунктов.

В результате плохих погодных условий повреждено 108 крыш жилых домов, 12 хозяйственных сооружений и две школы. Повалены пять опор линий электропередачи, один человек погиб.

В аварийно-восстановительных работах участвует 61 бригада облэнерго.