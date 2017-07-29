Китай призвал Северную Корею соблюдать резолюции Совета безопасности ООН и прекратить действия, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе.

Об этом заявил в своем обращении к КНДР официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Китайская сторона выступает против нарушения КНДР резолюций СБ ООН и чаяний международного сообщества», – цитирует его ТАСС.

Шуан также выразил надежду, что заинтересованные стороны будут действовать с осторожностью.

Напомним, что в субботу, 29 июля КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету, пролетевшую 998 км.