В результате инцидента на реке Лена в Якутии один человек погиб, двое спасены, еще троих ищут. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По данным агентства, шесть пассажиров лодки, которой управлял пенсионер, направлялись в лес для сбора ягод. В ночь на 29 июля лодка перевернулась. Около 7 утра по местному времени жители обнаружили одну из пассажирок, позже было найдено тело еще одной женщины. Уточняется, что на пяти пассажирах были спасательные жилеты.

Сейчас ведутся поиски троих пассажиров. В поисковой операции участвует группа спасателей, сотрудники полиции, госинспекции ГИМС, представители районной инспекции охраны природы, а также местные жители. Задействован вертолет Ми-8.

Как сообщили агентству в пресс-службе Намского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Якутии, на данный момент проводится проверка по факту опрокидывания моторной лодки и исчезновения ее пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. По некоторым данным, на судне находились представители суда и судебные приставы.