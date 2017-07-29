Спасатели МЧС приступили к устранению последствий урагана, прошедшего по территории Советского района Алтайского края.

Об этом заявила пресс-служба регионального управления ведомства.

«В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений в Советском районе произошло частичное повреждение конструкции крыш, падение деревьев на тротуары и проезжие части улиц», – цитирует сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что социально значимые объекты не пострадали, но в некоторых районах было нарушено электроснабжение.